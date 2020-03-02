Eyüpsultan'da Şubat ayında 128 kişi işe yerleştirildi

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM)'in başlattığı “İstihdam Seferberliği” kapsamında Şubat ayında mülakat yapılan 128 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) Sorumlusu Büşra Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi: “Eyüpsultan İstihdam Merkezi'ne başvuru yapan bütün vatandaşların başvurusunu değerlendiriyoruz. Elimizde açık ilan başvurusu varsa yönlendirme sağlıyoruz. Tüm ilanları her gün mutlaka inceliyoruz. Sadece elimizdeki ilanlara değil bazen firmalarla görüşerek de istihdam imkânları oluşturabiliyoruz. Haftalık yaklaşık 100 vatandaşımız bizi arayarak ya da direkt merkezimize gelerek kayıt bırakıyor. Daha çok güvenlik, depo, mutfak ve çay personeli, temizlik görevlisi, beden işçisi ve garsonluk gibi meslek grupları başvuruyor. Mühendis, hemşire veya farklı mesleklerden vatandaşlarımız da bize başvurabilir.”

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkeze gelerek öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.