Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın

Eyüpsultan'da bulunan iki katlı iş yerindeki sürücü kursunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yangını izledi.

Yangın, saat 18.15'te Eyüpsultan İslambey Mahallesi Hazreti Halid Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı iş yerinin ikinci katındaki sürücü kursunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kursunda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle işlek olan Hazreti Halid Bulvarı'nda trafik tek şeritten iki yönlü olarak verildi. Yangına müdahalenin yapıldığı esnada ise vatandaşlar tam kapanma kurallarını unutarak söndürme çalışmalarını izledi.

Yangını fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan bir vatandaş, “Şu anda faaliyette olmayan bir yer. Aynı zamanda kimseler yoktu. Biz camdan çıkan dumanları görerek hemen yangın çıkış merdivenden yukarı çıkarak söndürmek istedim. Fakat bizim müdahale edecek bir durumumuz yoktu. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ve orada ehliyet sürücü kursunun sahiplerine telefon açtık. Sağ olsunlar itfaiye geldi, gereken müdahaleyi yaptılar. Şu anda yangının çıkış sebebi belli değil. Yangından önce faaliyete girmemişlerdi. Sadece kurulum gerçekleştirilmişti” şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.