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Eyüpsultan'da tehlike saçan metruk yapılar yıkıldı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor. Halkın huzur ve güvenliği yanında ilçenin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür binaları bildirmelerini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor.


Bu kapsamda son olarak Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Silahtarağa Mahallesi Kanarya Sokak'ta 4, 8. Lale Sokakta ise 1 metruk yapının yıkımları gerçekleştirildi.

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