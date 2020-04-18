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Eyüpsultan'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti.


“Eyüpsultan'a Hizmeti Seviyoruz” prensibiyle ‘Önce Eyüpsultan'ın temizliği, Önce Eyüpsultanlıların Sağlığı' diyerek gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe genelinde her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Bu kapsamında ekipler Topçular Mahallesi'nde, caddeler, cadde üzerinde bulunan ara sokaklar, çöp konteynerleri, bina girişleri ve özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptılar.


Ekipler cadde ve sokakları, bina ve iş yerlerinin girişlerini önce süpürdüler ardından, içerisinde dezenfeksiyon maddesi bulunan tazyikli suyla yıkadılar. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün aralıksız olarak çöp toplama çalışmalarını sürdürüyor.

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