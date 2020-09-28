Eyüpsultan'da temizlik seferberliği devam ediyor

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarda ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Çalışmalarda caddeler, sokaklar, parklar, iş yerleri ve bina girişleri ayrıntılı olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Silahtarağa, Sakarya, Eyüpsultan Merkez, İslambey, Karadolap ve Alibeyköy Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bugün çalışmalara Rami Yeni ve Cuma Mahalleleriyle devam etti.

Çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürüldü, tazyikli suyla yıkandı. Ayrıca bina ve iş yerlerinin girişleri, apartmanların içleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.