Eyüpsultan'da ters yöne giren motosiklet sürücüsü kavga ettiği sürücüye kaskıyla saldırdı

Eyüpsultan'da ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile uyarıda bulunan araç sürücüsü arasında yaşanan kasklı yumruklu kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafikte ters yönde giden motosiklet sürücüsü ile kendisini uyaran hafif ticari araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Aracından inen hafif ticari araç sürücüsü ve motosiklet sürücüsü arasındaki sözlü tartışma ardından kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar sürücüleri ayırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü hafif ticari araç sürücüsüne kaskıyla saldırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü aracından inen hafif ticari araç sürücüsüne saldırmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştığı esnada motosiklet sürücüsü kaskını çıkartarak kavga ettiği sürücüye savuruyor.