Eyüpsultan'da toplu sünnet şöleni başladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni öncesi çocukların sünnet işlemleri başladı.

Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri Alibeyköy'de bulunan Damla Tıp Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de tıp merkezine giderek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Aileler memnun çocuklar çok mutlu

Çocuklarını sünnet ettiren aileler Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Deniz Köken'e ve Eyüpsultan Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Aileler, kendilerine her zaman destek olan Başkan Deniz Köken'in ve Eyüpsultan Belediyesi'nin yanında olacaklarını belirtiyor. Çocuklar ise erkekliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorlar.

Kayıtlar 10 Haziran'a kadar devam edecek

Eyüpsultanlı çocuklar için sünnet kayıtları 10 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek. Düzenlenen organizasyonda çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü'nün Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler Caddesi No: 19'da bulunan birimine başvurabilir veya 0212 440 15 43 numaralı telefonu arayabilir.