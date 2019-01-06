Eyüpsultan'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen lüks araç, bir otomobile çarptı. Panikleyen lüks araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Çarpma sonucunda panikleyen lüks araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.