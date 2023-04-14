Eyüpsultan'da ‘Türklerin Dini Serüveni' söyleşisi yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor.

Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı yazar Tufan Gündüz oldu. “Türklerin Dini Serüveni” başlıklı söyleşide Tufan Gündüz, Türkler niye Müslüman oldular, nasıl oldular, nasıl bir dini serüvenden geldiler geçtiler, Türklerin İslam dünyasına kazandırdıkları konularında bilgi verdi.

“Türkleri, Araplar Müslüman etmemiştir”

Türklerde İslamlaşmanın 930 ile 960 yılları arasında Karahanlı prenslerinden Satuk Buğra Han'ın hükümdar olması ile başladığını ifade eden Gündüz, “Onun Müslüman olmasına etki eden kişi de Samanoğulları'ndan bir prens. Onunla temas kuruyor ama bunu bir anda duyuracak durumda değildi, bir gücü yoktu, hükümdar olduktan sonra da Karahanlıların resmi dinini İslam olarak ilan ediyor ve Müslüman olmayan Türklerle mücadeleye başlıyor. Türkleri, Araplar Müslüman etmemiştir; Türkleri, İranlılar da Müslüman etmemiştir. Türkleri Müslüman eden yine Türklerin kendileridir. Bunu Karahanlılar başlatmıştır. İslamiyet önce Karahanlı coğrafyasında, sonra Uygurlar arasında sonra yavaş yavaş kitle kitle Selçuklular İslamiyete girmiştir” dedi.

“İslam dünyasına canlılığı, refahı ve ferahlı Türkler getirdiler”

Türklerin, Müslüman olmasının İslam dünyası için bir şans olduğunu vurgulayan Tufan Gündüz, “Abbasiler döneminde durmaya başlayan fetihler ve Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı Türklerin araya girmesiyle biranda kesilmiştir. Hristiyanlık dünyasıyla İslam dünyası arasına Türkler giriverdi. Haçlı seferlerini Türkler göğüsledi. İslam dünyasında durmuş olan cihadı Türkler yeniden başlattılar. Kafkasları Müslümanlaştırdılar, Balkanlarda Müslümanlığın yayılmasını yine Türkler sağladı. İslam dünyasına hareketliliği, canlılığı, refahı ve ferahlığı Türkler getirdiler. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla da 600 yıllık bir Türk egemenliği dönemi, İslam dünyasında bir Türk varlığı dönemi başlamıştır” açıklamasını yaptı.