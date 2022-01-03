Eyüpsultan'da U-11 futbol şöleni

Turnuvaya, ilçede bulunan 14 futbol takımı ve 250 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan takımlar sahada şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Genç futbolcular turnuva boyunca sahada büyük bir centilmenlik örneği sergilerken, turnuva sonunda ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Alibeyköy Stadı'nda bir şölen düzenlendi.

“Önemli olan spor yapıp bir yaşam disiplini kazanmak”

Futbol şöleninde konuşma yapan Başkan Deniz Köken, "Burada önemli olan spor yapıp, müsabakalara katılıp bir yaşam disiplini kazanmak. Turnuvamızı tamamladık, inşallah yıl içinde yine büyük bir turnuva daha yapacağız. İlçemizde 23 kulübümüz var. Hepsi de futbol dışında diğer branşları da açmaya başladılar. İnşallah bölgemiz spor merkezi haline gelecek. Genç sporcularımız büyüyecek 10 sene sonra büyük takımlarda oynayacaklar. İlçedeki kulüplerimiz dışarıdan oyuncu almayacaklar, bizim takımlarımızdan yetişen oyuncuları alacaklar. Sizlere salon yapacağız, saha da yapmaya devam ediyoruz. Ne yapacak sizlerle birlikte yapacağız. Velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarımızla ilgileniyorlar, spora teşvik ediyorlar. Başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından turnuvaya katılan genç futbolcuları ayrı ayrı tebrik ederek madalya ve sertifikalarını verdi, birlikte fotoğraf çektirdi.