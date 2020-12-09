Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Eyüpsultan'da bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve bahçede yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan aramalar ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar kameraya yansırken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; B.B. ve K.A'nın “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” yaptığı bilgisi üzerine B.B. ve K.A'nın adresleri mercek altına aldı. B.B ve K.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekimini yaptıkları bahçenin tespiti yapılarak ekipler tarafından fiziki takibe alındı. Şüphelilerin hasadı gelmiş kenevir bitkilerinin kurutma işlemlerini tamamladıktan sonra Eyüpsultan'da bir noktada depoladıkları ve satış işlemini buradan yaptıkları öğrenildi. Ardından yapılan operasyonda B.B. ve K.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde elde etmek için ekimini yaptıkları bahçede yapılan aramada dikilmiş ve halen hasadı yapılmamış çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evden satış yaptılar, tam teçhizat yakalandılar

Yapılan aramalarda 3'er ve 4'er gramlık paketler halinde toplam 900 adet fişek olarak tabir edilen satışa hazırlanmış paketler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Dolaplarda ve valiz içerisine paketlenmiş vaziyette toplam 11 kilo 170 gram Mariuhanna, 3 adet uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde poşetlerinin ağzının kapatılmasında kullanılan ısı makinası, 1 adet uyuşturucu madde poşetlerinin vakumlanması maksadıyla kullanılan vakumlama makinası ele geçirildi. Şüpheli B.B. ve K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan evde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve bahçede yetiştirilen kenevirler kameraya yansıdı.