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Eyüpsultan'da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

Eyüpsultan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle belediyeye gelerek vergisini ödeyemeyen vatandaşlara evlerine kadar giderek destek oluyor.


Vergisini zamanında ödemek isteyen ancak korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Nergis Aykol, Belediye Beyaz Masa bölümünü arayarak vergisini nasıl ödeyeceğini sordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara talep ve ihtiyaçlarını karşılamakta destek olan Eyüpsultan Belediyesi, Nergis Akyol'un evine ekip göndererek vergi tahsilatını gerçekleştirdi. Akyol, kendisine yardımcı olan belediye görevlilerine teşekkür etti.


Eyüpsultan Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların talep ettikleri taktirde vergilerini evlerinden ödeyebileceklerini söylediler.

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