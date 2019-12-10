Eyüpsultan'da “Web-Tapu Sistemi” devreye girdi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Web-Tapu Sistemi”, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Eyüpsultan İlçe Tapu Müdürü Hamit Karpınar arasında imzalanan protokolle Eyüpsultan'da uygulamaya konuldu. İmzalanan “Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin Protokol” sayesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Belediye Başkanlıkları arasında, tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğu azaltılmış olacak, işlem süreçleri kısalarak verimlilik arttırılmış olacak.

'Web Tapu Sistemi nedir?'

Web-Tapu Sistemi ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir bilgilendirme metni yayımladı. Bilgilendirme metninde şunlara yer verildi: “Başvuruların elektronik ortamda alınması” konulu, 29/03/2017 tarihli ve 725578 sayılı Bakanlık Oluru ile “Başvuruların elektronik ortamda alınması” konulu, 11/11/2016 tarihli ve 2447188 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru uyarınca yapılan çalışmalar neticesinde web-tapu sistemi oluşturulmuştur. Web-tapu sistemine giriş E-devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta ve sistem TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi altındadır.”

Web-tapu ile getirilen yenilikler ise şöyle sıralandı: “Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur. Web-tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir. Web-tapu sisteminde, tüm aşamalardan vatandaşlarımız SMS ile bilgilendirilmektedir. Tapu müdürlüklerince web-tapudan gelen başvurular ilgili memura havale edilir. Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir. Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar. Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.”