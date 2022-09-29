Eyüpsultan'da yaya geçidine dikkat çekildi

İstanbul Eyüpsultan'da ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata Saygı Duruşu' uygulaması çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ilkokul öğrencileri yaya geçidinden geçti.

Eyüpsultan'da kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Pirinççi İlkokulu önündeki yaya geçidinde düzenlenen törene, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Kadir Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, Pirinççi İlkokulu öğrencileri, veliler ve okul yönetimi katıldı. Pirinççi İlkokulu öğrencileri yaya geçidi üzerinde trafiği ellerindeki pankart ve kırmızı düdüklerle durdurdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla geçen yaya geçidinden geçen öğrencilere Eyüpsultan Kaymakamı Kara'da eşlik etti.

Kaymakam Kara önce “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyası doğrultusunda yaya geçidini kırmızı renge boyadı. Ardından Kaymakamı Kara, trafikteki sürücülere broşür dağıtarak, trafikte yayalara öncelik verilmesini, yayaların asfalta adım attığında araçların durması gerektiğini söyledi.