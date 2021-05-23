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Eyüpsultan'da YKS kampı başladı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla ücretsiz olarak YKS kampı başlattı.


“Zirveyi Hedefle Başarıyı Yakala” sloganıyla düzenlenen kampta 6 hafta hızlandırılmış yüz yüze eğitim verilecek. Kamp programında hızlandırılmış dersler, soru çözümleri, denemeler ve motivasyon etkinlikleri gibi farklı çalışmalarla öğrenciler sınava hazırlanacak. 20 Mayıs - 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla TYT ve AYT deneme sınavları da yapılacak. Sınırlı kontenjanı bulunan kamp süresince sınav stratejileri ve motivasyon etkinlikleri de düzenlenecek.


Kampa katılım için detaylı bilgiye aşağıdaki merkezlerden ulaşabileceği belirtildi.


Eyüpsultan Gençlik Merkezi: 0212 440 15 49


Güzeltepe Gençlik Merkezi: 0212 440 05 65


Pirinççi Gençlik Merkezi: 0212 595 40 28


Yeşilpınar Gençlik Merkezi: 0212 440 15 34

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