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Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

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