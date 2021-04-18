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Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Eyüpsultan’da korona virüs salgını nedeniyle yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Eyüpsultan'da korona virüs salgını nedeniyle yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Eyüpsultan Belediyesi, sokaklarda korona virüs nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor.


Belediye ekipleri, belli aralıklarla yolları yıkayarak, parkları ve bina girişlerini ve çöp konteynerlerini ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediyor. Aralıksız süren dezenfekte işlemi bugün de Topçular Mahallesi Özgar Caddesi'nde devam etti. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

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