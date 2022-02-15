İhlas Haber Ajansı

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Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği açıklamasının ardından Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede gıda ürünü satan işletmelerde denetimlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede gıda ürünü satan işletmelerde denetimlerde bulundu.



Eyüpsultan'daki marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği, raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

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