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Eyüpsultan'daki apartmanlar tek tek dezenfekte edildi

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek apartmanların içerisine girerek dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.


Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibinin tüm ilçede başlattığı yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediye dezenfeksiyon ekipleri bugün Karadolap Mahallesi'ndeki apartmanlara ve sitelere dezenfekte işlemi uyguladı. Ekipler çalışmalarında apartman ve sitelerin girişlerini, bina içini ve asansörleri dezenfekte etti. Bu çalışmalar kapsamında sokaklar da temizlendi. Öte yandan ekipler, sokağa çıkması yasak olan yaşlı bir kadını evine göndermekte zorlandı. Sokağının ilaçlanacağı sözünü alan yaşlı kadın daha sonra evine gitti.

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