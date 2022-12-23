İhlas Haber Ajansı

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Eyüpsultan'daki fabrika yangınında kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Eyüpsultan’da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.


Eyüpsultan'da Habibler Pirinççi yolu üzerinde araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı.

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