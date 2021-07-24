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Eyüpsultan'daki metroda meydana gelen patlamanın ardından duran seferler normale döndü

Eyüpsultan’da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu’nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana gelmişti.

Eyüpsultan'da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana gelmişti. Olay sonrası geçici olarak duran metro seferleri normale döndü.


Eyüpsultan'da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana gelmişti. Olay sonrası geçici olarak duran metro seferleri normale döndü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür” denildi.

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