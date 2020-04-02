Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 6 bölgeye dağılan 26 kişilik dezenfeksiyon ekibi, her gün rutin bir şekilde sitelerde bulunan ortak kullanım alanlarında ve sanayi sitelerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sanayi sitelerinde açık bulunan dükkanları dezenfekte eden ekipler, sitelerin ise ortak kullanım alanları olan girişleri, merdiven korkuluklarını, asansörleri, daire kapılarını büyük bir titizlikle dezenfekte etmeye devam ediyor. Ekipler bugün (1 Nisan Çarşamba) vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Topçular Sanayi Sitesi'nde, Topçular Oto Açık Pazarı'nda ve çok sayıda mahallede, binaların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yine Beyaz Masa'ya gelen talepler doğrultusunda cadde cadde, sokak sokak tüm mahalleleri dolaşarak yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenli olarak her gün yapılmaya devam edilecek.