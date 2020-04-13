İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları temizlendi

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri korona virüsü önleme çalışmaları kapsamında İslambey Mahallesi ve Defterdar Mahallesi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri korona virüsü önleme çalışmaları kapsamında İslambey Mahallesi ve Defterdar Mahallesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Çalışmalarında vatandaş sağlığını ön planda tutan Eyüpsultan Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor. Ekipler son olarak İslambey Mahallesi ve Defterdar Mahallesi'nde temizlik dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklar süpürüldü, tazyikli sularla yıkanarak temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.