Eyüpsultan'ın genç şampiyonu ödüle doymuyor

18 yılda 150'nin üzerinde madalya kazanan Usda'nın aralarında Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonluğu, Türkiye Kulüplerarası Şampiyonluğu, Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonluğu gibi sayısız başarısı bulunuyor.

Eyüpsultan'da gençler birçok spor dalında aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartırken, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor eğitmenlerinden 23 yaşındaki Mehmet Usda da genç yaşına rağmen sayısız ödülün sahibi oldu. 18 yılda 150'nin üzerinde madalya kazanan Usda'nın aralarında Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonluğu, Türkiye Kulüplerarası Şampiyonluğu, Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonluğu gibi sayısız başarısı var. Karate sporuna babasının teşviği ile 6 yaşında başladığını söyleyen genç yetenek, “O yaştaki her çocuk gibi ben de futbol oynamak istiyordum. Hırçın ve hareketli bir çocuk olduğumdan, enerjimi atmam için, biraz da babamın bu spora olan ilgisinden dolayı ailem tarafından karate sporuna yönlendirildim. Sonrasında ilk turnuvamda başarılı olunca bu spora olan ilgim ve sevgim arttı, beni daha istekli hale getirdi. Ardından geçen yıllar içinde Türkiye şampiyonlukları, okullararası şampiyonluklar, ferdi ve takım maçlarında Avrupa şampiyonlukları geldi” dedi.

“Aileler Çocuklarını Bireysel Sporlara Yönlendirsinler”

Karatenin sanıldığı kadar tehlikeli bir spor olmadığını, savunma odaklı bir spor olduğunu söyleyen Usda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Japon felsefesinden geldiği için insanı dinginleştiren, sakinleştiren bir yapısı da var. Ülke olarak bu sporda çok başarılıyız. Japonya'nın ardından İran'la birlikte zirveyi paylaşıyoruz. Ailelerin çocuklarını erken yaşlarda bu spora yönlendirmelerini tavsiye ederim. İleriki yaşlarda milli müsabakalara katıldıkları zaman birçok üniversiteden burs teklifi alabilirler. Üniversiteler kendilerini yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcular arıyor. Ben mesela Aydın Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu okudum. Aynı zamanda bunun devlet desteği de var. Milli sporcu olduğunuzda devlet size üniversitede okuduğunuz süre boyunca burs veriyor. O yüzden aileler çocuklarını yeteneklerine göre bireysel sporlara yönlendirebilirlerse eğitim hayatlarında bunun çok faydasını görebilirler. Bu tarz sporlarla ilgilendiğiniz zaman sosyal hayatınıza da olumlu etkileri oluyor. O yüzden 6-7 yaşlarında çocuklarını spora başlatsınlar, hatta ilk başlarda yüzme ve jimnastiğe yönlendirirlerse yeterli kuvvet ve esnekliği kazanan çocuk bireysel branşlarda daha üstün başarılar kazanabilir. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a da çok teşekkür ederim. Sağolsun desteklerini hiç esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu.”

Hedef Dünya Şampiyonluğu

Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Mehmet Usda, “Avrupa'da zirveye çıktım şimdi Dünya Şampiyonluğu'nu almak istiyorum. Mesleki olarak ise spor psikologluğu yapmak istiyorum. Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bölümünü bitirdim şu anda psikoloji üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Zaten milli sporcuyum, antrenörlük geçmişim, hakemlik belgelerim var. Bitirdiğim bölümle de ilgili olduğu için tüm kariyer planımı bu meslek üzerine yaptım, bu alanda da ilerliyorum” şeklinde konuştu.