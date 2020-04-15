İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'ın sokakları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi korona virüs salgını nedeniyle başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon kapsamında Nişanca ve Düğmeciler Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyorlar. Mahallelerde, cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlar temizleniyor ardından dezenfekte ediliyor. İlçe sakinlerinin sağlığı korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bugün Nişanca ve Düğmeciler Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Her iki mahallede de caddeler, sokaklar, kaldırımlar, bina girişleri tazyikli deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.