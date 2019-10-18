Eyüpsultan'ın tek kadın futbol takımı dört kategoride mücadele ediyor

Eyüpsultan'ın tek kadın futbol takımına sahip olan Kemer FK'nın, 2015 yılında kurulan kadın futbol takımı, 150 sporcusu ile dört kategoride birden mücadele ediyor.

Kemer FK, Minikler, Yıldızlar, Gençler ve 3.Lig'de oynayan A Takımı ile Türkiye'de dört kategoride birden yer alan üç dört takımdan biri olma özelliğine sahip. Milli Takım kamplarına katılan beş futbolcusunun yanısıra Azerbaycan Milli Takımı'nda oynayan iki futbolcuya sahip olduklarını söyleyen Kemer FK'nın antrenörü Mahmut Tanrıverdi, “Eyüpsultan ilçesinde kadın futbol takımı olan tek kulübüz. Genelde oyuncularımızı okul takımlarından seçiyoruz. Dört beş okulla birebir çalışıyoruz. Okullara gidip beden eğitim öğretmenleri ile konuşup yetenekli oyuncuları kadromuza katıyoruz. Yine başka maçlarda karşılaştığımız hocalarımızın bizlere tavsiye ettikleri oyuncuları takıma kazandırıyoruz. Bizim kapımız top oynamayı bilsin bilmesin herkese açık. Yeterki futbolu sevsin. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'de sağ olsun desteklerini hiç esirgemiyor” dedi.

"Geçen sene grup birincisi çıktık"

3. Lig'de yer alan A takımının 9 Kasım tarihinde başlayacak olan maçları için, idmanlara sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirten Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürdü: “A takıma bu sene dışarıdan transfer yapmadık. Geçen sene yapmıştık, başarılı da olmuştuk, fakat sakatlıklardan ve bazı talihsizliklerden dolayı istediğimiz hedefe ulaşamadık. Onun haricinde genç takımımız çok iyiydi, hatta geçen sene grup birincisi çıktık. Bizi yenen takım şampiyon olur diyorduk ve o takım şampiyon oldu. Bu sene alt yapıya daha fazla önem veriyoruz. Beş oyuncumuz milli takıma gitti. Zaten alt yapıya daha fazla önem vermemizin sebeplerinden biri de milli takıma daha fazla oyuncu yetiştirmek.”

"Aklıma gelen her yerde top oynayarak kendimi geliştirdim"

Kemer FK'nın A takım kaptanı olan ve dört sezondur Kemer FK'da top koşturan Songül Demirtürk, futbola abileri sayesinde başladığını belirterek, “16 yaşındayım, futbola iki abim sayesinde başladım. Beni mahalle aralarındaki maçlara adam eksik diye alıyorlardı ama kaleye geçiriyorlardı. Ben de hırs yaptım, babamdan hediye olarak futbol topu istedim. Aklıma gelen her yerde top oynayarak kendimi geliştirdim. Sonrasında kendime bir kulüp bulup profesyonel olarak oynamaya başladım. Yedi yıldır Mahmut hocamla birlikte çalışıyoruz. Takım kaptanı olmanın güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var. Ben takımın en küçüklerindenim, daha büyük ablalarımız da var. Sorumlulukları çok fazla ama elimde geldiğince bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyorum. Orta sahada oynuyorum. Kadın futbolculardan en çok Alex Morgan'ı seviyorum” dedi.

"İki yıldır Azerbaycan Milli Takımı'nda oynuyorum"

Takımın başarılı isimlerinden stoper Neslihan Bozkaya ise, “5 yıldır futbol oynuyorum. 16 yaşında Türk Milli Takım seçmelerine katıldım. Bulgaristan'a kampa gittim, geldikten iki ay sonra Azerbaycan Milli takımına seçildim. Almanya, Portekiz ve Moldovya'da maçlara çıktım. İki yıldır Azerbaycan Milli Takımı'nda oynuyorum. Bu sene U19'da A Milli takım kamplarına gidiyorum. Mahmut hoca benim ilk antrenörüm, 13 yaşından beri hocalığımı yapıyor” açıklamasını yaptı.

"Mahmut Hoca ilk senemde benim iyi bir kaleci olabileceğimi gördü"

15 yaşındaki Zuhal Ezer dört senedir kalecilik yaptığını belirterek, “Futbola ilk başladığımda, okul takımında forvet oynuyordum. Mahmut Hoca ilk senemde benim iyi bir kaleci olabileceğimi gördü. Ben de Neslihan'la birlikte Azerbaycan Milli Takımı'nın kampına katıldım. Önümüzdeki günlerde yine gideceğim. Daha öncesinde ise Milli Takım kampına gittim ve Gürcistan'la oynanan hazırlık maçına çıktım” dedi.