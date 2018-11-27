Eyüpsultan'ın yeni konsept parkları, 7'den 70'e herkesin buluşma noktası oluyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Remzi Aydın'ın talimatıyla Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daya yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi 2014'ten bu yana 36 yeni parkı hizmete alırken, 19 parkın ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. 79 bin 492 adet ağaç ve çalı fidanı dikimi, 1 milyon 526 bin 448 adet mevsimlik çiçek dikimi yapan Eyüpsultan Belediyesi, toplamda 65.676 m2 alana yayılan parklarıyla mahallelerin nefes almasını sağlayan ortamlar oluşturdu. Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları ile çocuklar ve yetişkinler, daha sağlıklı ortamlarda daha rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar.

Yeni konsept parklar

Parklara konan MOBESA kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapan, ilçedeki parkları daha güvenli hale getiren Eyüpsultan Belediyesi, yeni konsept parklarda ise sahipli hayvanlar için özel alanlar ve yürüyüş kolaylığı sağlayan Epidyem malzemeden yapılan yürüyüş parkurları oluşturdu.

Yürüyüş Parkuru Yapılan Parklar ise şunlar; Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru (Göktürk Mahallesi), Bir Nefes Parkı (Rami Yeni Mahallesi), Şehit İbrahim Candemir Parkı (Çırçır Mahallesi), Şehit Savcı M. Selim Kiraz Parkı (Göktürk Mahallesi)

Sahipli Hayvanlar İçin Özel Alan Oluşturulan Parklar ise; Bir Nefes Parkı (Rami Yeni Mahallesi), Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru (Göktürk Mahallesi), Emniyettepe Parkı (Emniyettepe Mahallesi), Akşemsettin Parkı (Akşemsettin Mahallesi), Kemal Özarar Parkı (Sakarya Mahallesi), Pir Sultan Abdal Parkı (Karadolap Mahallesi), Hz. Halit Parkı (İslambey Mahallesi), Baba Haydar Parkı (Nişanca Mahallesi), Dikiliağaç Parkı (Rami Cuma Mahallesi), Karadolap Parkı ve Spor Kompleksi (Karadolap Mahallesi) oldu.