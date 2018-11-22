Eyüpsultanlı çocuklar kendi robotlarını üretiyor

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Simurg'un“Simurg Bilişim” adı altında açtığı Robot Akademi ile çocuklar robot tasarlamayı öğreniyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projelerinden Simurg 5 - 25 Arası Yaygın Eğitim Programı, öğrencilerin kişiliğine, yeteneğine ve kendilerini keşfetmelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Oyun Atölyeleri, Sosyal - Kültürel Atölyeler, Sanat Atölyeleri, Simurg Dil Atölyesi, Değerler Eğitimi, gibi farklı atölyelerle çocukları sınava değil hayata hazırlayan Simurg, “Simurg Bilişim” adı altında açtığı Robot Akademi ile, çocukları teknoloji ile tanıştırıp, yeni teknolojiler üretmeye teşvik ediyor.

Nişanca Bilgi Evi'nde eğitimlerine başlayan Robot Akademi'de 10 - 18 yaş arası çocuklara 12 kişilik sınıflarda kodlama, robotik ve tasarım dersleri veriliyor.

Teknolojiye meraklı çocukların ilgi alanlarına göre birçok farklı atölyenin yer aldığı Robot Akademi ile çocuklar birçok kazanım elde ediyor, yetenek ve düşünme becerilerini de en iyi şekilde geliştiriyorlar.

Yaş gruplarına göre öğrenciler hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.30 - 17.00, haftasonları ise 09.00 - 17.00 saatleri arasında eğitimlere katılıyorlar.

Öğrenciler, MBOT ile Robotik Atölyesi, Oyun Programlama Atölyesi, Legolarla Robot ve 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, Arduino Atölyesi'nden birini seçebiliyorlar. Her atölyede eğitimler 3 ay sürüyor.

Öğrenciler isterlerse üç ayın sonunda farklı bir atölyede eğitimlerine devam edebiliyorlar. Robot Akademi'de önümüzdeki günlerde Model Uçak ve Drone Eğitim Atölyesi de açılacak.

Robot akademi öğrencileri, 2018 kodu cup Türkiye Yarışması'nda ödül aldı

Eğitimlerine yeni başlayan Robot Akademi öğrencileri ilk ödüllerini Microsoft, QnbFinansbank ve Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘'Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor'' Yarışması'nda aldı.

Robot Akademi öğrencileri Yusuf Salih Kara, Abdulkadir Erkol, Demiralp Küçükay, Kodu Cup Yarışması'nda programlama kategorisinde “Uzayda Yaşam” adlı oyunları ile 4. oldular.