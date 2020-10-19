Eyüpsultanlı çocuklar Nasrettin Hoca oyunuyla eğlendi

Bu kapsamda Göktürk Gençlik Kültür Sanat Merkezi'nde Mehmet Esatoğlu'nun yazıp yönettiği “Nasreddin Hoca Gide Gide” oyunu sahneye kondu.

Nasreddin Hoca'nın ortaya bir sorun atıp, bu sorunlara kendi mizah dolu yaklaşımıyla yanıtlar bulmaya çalıştığı tiyatro oyunu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Bilginin, deneyimin, yardımlaşma ve paylaşmanın temel değerler olarak işlendiği oyun aynı zamanda, “Bizler yaşamı nasıl paylaşacağız? Yaşamın yüklerini birinin sırtına mı yıkacağız yoksa hepimiz bir ucundan tutup kaldıracak mıyız?” sorularına da yanıtlar veriyor.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen oyunda, çocuklar da sahneye çıkarak, oyuna katıldılar. Oyun sonrası ise Nasreddin Hoca ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.

Covid-19 nedeniyle oyunun sahnelendiği salonda çocuklar maskelerini çıkarmadan ve birer koltuk boş bırakarak oturdular.