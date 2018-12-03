Eyüpsultanlı çocuklar obeziteye karşı bilinçleniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen iki müdürlük olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ortaklaşa Sağlıklı Yaşam ve Diyet Programı düzenlemeye başladı.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan tüm ilkokulların 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan Sağlıklı Yaşam ve Diyet programı, Otakçılar Fatma Mehpare Buluğ İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikle başladı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri alınarak obezite taraması gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde görev alan uzman ekip ve diyetisyen tarafından yapılan taramaların ardından çocuklara obezite ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmeler ve önerilerde bulunuldu.

“Riskli olan çocuklar eğitime alınıp takip edilecek”

Gerçekleşen programın proje olarak hayata geçirildiğini belirten diyetisyen Şeyda Demirçelik, şöyle konuştu:

“Bu programlarla birlikte tüm 4.sınıf öğrencilerine obezite taraması yaparak riskli olan çocukların tespitini sağlayacağız. Yapılan taramaların ardından risk grubunda bulunan çocuklar, aileleri ile birlikte SİMURG bilgi evlerinde eğitime alınıp takip edilecek. Gerçekleşen programlarla birlikte bilinçli beslenme eğitimi verilerek sağlıklı kilo kayıplarını sağlamayı hedefliyoruz.”