Eyüpsultanlı çocuklar trafik kurallarını öğreniyor

SİMURG'un uyguladığı modern eğitim metotları ve uyguladığı tematik gezi programları öğrencilerin işlediği konuları canlı olarak görmesini sağlayarak akılda kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş oluyor.

Bu kapsamda Kemerburgaz Bilgi Evi, öğrencilerine trafik kurallarını ve bu kuralları nasıl uygulanacağını öğretmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gezi düzenledi.

Böylelikle öğrenciler, trafik parkı gezisinde trafik işaret levhalarını ve kurallarını uygulayarak öğrendiler ve çok eğlendiler.

“Çocukla trafik kurallarını uygulayarak öğrendi"

Gezide görevli olan SİMURG eğitmeni Fatma Yucal, Trafik park gezisinin toplamda 40 öğrenciden oluşan bir grupla yapıldığını belirterek şunları söyledi;“Çocuklar için yapılan ve sadece çocukların trafik adına öğrenebileceği bu alanda öğrencilerimiz, hem öğrendiler hem de eğlendiler. Trafik kuralları, can güvenliğini sağlamak ve mal kaybını önlemek için uyulması gereken kurallardır ve çocuklar bu kuralları uygulayarak öğrendiler. Trafikte en önemli unsurun insan olduğunu ve trafikte; yaya, yolcu, sürücü olarak neler yapılmalı konusunda görevliler tarafından eğitimlerini aldılar. Tabi ki bu eğitimi alırken hem sosyalleşme hemde öz güven sahibi oldular. Bireysel olarak kurallara uyarak uygun araçları kullandılar ve görevlilerin yönlendirmesiyle pekiştirme yaptılar.”

“Böyle gezilerde konular daha akılda kalıcı oluyor "

Yapılan geziden çok memnun kaldığını belirten SİMURG öğrencisi Emirhan Taşhan, ''SİMURG'un düzenlediği bu geziler derste anlatılan konuları canlı olarak görmemizi sağlıyor. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirirken hem de yeni bilgiler öğreniyorum” dedi.

“SİMURG'u bu yüzden seviyorum"

Araba kullanmayı çok istediğini belirten SİMURG öğrencisi Hilal Melek Sepetçioğlu, “İlerde araba kullanmayı çok istiyorum. Trafik kurallarını daha şimdiden öğrenmek ilerde çok işime yarayacak. SİMURG'u bu yüzden seviyorum” ifadelerini kullandı.