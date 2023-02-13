Eyüpsultanlı çocuklardan depremzede kardeşlerine mektup var

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi'nin bölgede bulunan çocuklar için başlattığı “Bir Oyuncak Bir Mektup” kampanyasına miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Kampanyanın duyurulması üzerine Eyüpsultanlı minikler, depremzede kardeşlerine destek olmak için hazırladıkları en güzel hediyeleri toplama noktalarına getirdiler.

“Hep beraber yan yana oynamak dileğiyle - sizi çok seviyoruz. hiç üzülmeyin”

Eyüpsultanlı miniklerin, toplama noktalarına getirdikleri hediyelerin üzerine, koca yürekleriyle “Benim adım Elif Naz. Oyuncaklarımı sizinle paylaşmak için gönderiyorum. Hep beraber yan yana oynamak dileğiyle”, “Geçmiş olsun arkadaşlarım. Sizi çok seviyoruz. Hiç üzülmeyin.”, “Merhaba arkadaşım. Bu deftere çok güzel notlar yazarsın inşallah”, “Sizi çok seviyorum, ben Rüzgar 4 yaşındayım”, “Merhaba. Umarım iyisinizdir. Allah yardım eylesin”, “Merhaba ben Berin, İstanbul'dan geliyorum. Sizlere çok geçmiş olsun”, “Ben Ege. En sevdiğim oyuncaklarımı size gönderiyorum. Sizi de mutlu etsin. Her şey düzelecek. Sizi çok seviyorum”, “Sevgili arkadaşım geçmiş olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Gönderdiğim oyuncaklarımla az da olsa acını azaltmak istedim. Ben Elif yazmayı yeni öğrendim. Sizi çok seviyorum.”, “Merhabalar nasılsın? Umarım iyisindir. Sana bu topacı hediye göndermek istedim. Çok eğlenceli bir oyuncak umarım onu seversin”, “Ben Ecrin Rukiye Güner 14 yaşındayım. Lise 1. sınıfa gidiyorum. Sana İstanbul Eyüp Çırçır'dan yazıyorum. Artık beni de bir ablan olarak görürsün. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Seni çok seviyorum. Geçmiş olsun canım kardeşim. İstanbul'dan sevgilerle. Allaha emanet ol”, “Merhaba kardeşim benim adım İsmet Yaşar. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve Malatyalıyım. Malatya'da deprem olduğu için çok üzülüyorum. Ben üzüldüğünü de biliyorum. Bu oyuncakları sana gönderiyorum” şeklinde notlar ve mektuplar yazdı. Miniklerin gönüllerinden geldiği gibi yazdıkları mektup ve notlar görenleri duygulandırdı.

“Bir oyuncak bir mektup hareketi başlatıyoruz”

Başkan Deniz Köken, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bir oyuncak bir mektup kardeşliği hareketi başlatıyoruz. Deprem bölgesinde köy köy ellerimizle teslim ettiğimiz ihtiyaçların yanında oyuncak ve Eyüpsultanlı çocuklarımızın mektubunu da ulaştıracağız. Pazartesi günü gün boyu sadece oyuncak yardımlarınızı bekliyoruz, tırı hemen doldurup bir an önce bölgeye uğurlamak istiyoruz” demişti.

4 noktada toplandı

Deprem bölgesine oyuncak göndermek isteyen vatandaşlar temiz ve hiç kullanılmamış oyuncakları White Hill AVM, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi, Göktürk Kültür Merkezi ve Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa'da bulunan toplama noktalarına ulaştırdı.