Eyüpsultanlı çocukları spor ve eğlence dolu bir yaz bekliyor

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları'nın açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti. Alibeyköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende çocuklar için önce kukla ve Hacivat Karagöz gösterisi düzenlendi, patlamış mısır, pamuk şeker ikramları yapıldı. Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken spor kompleksi içerisinde kurulan istasyonları dolaşarak çocukların yaptığı sportif etkinliklerine eşlik etti. Eğitimlere katılan öğrenciler, kendilerine doyasıya spor yapma imkanı sunan, dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlayan Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

10 farklı branşta eğitim veriliyor

4-14 yaş grubuna yönelik tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen Yaz Spor Okulu'nda bu yıl futbol, yüzme, buz pateni, tenis, voleybol, kaykay, karate, jimnastik, okçuluk ve basketbol eğitimleri verilecek. Tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimler 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

“27 noktada 3 bin çocuğumuz eğitim görecek”

Başkan Deniz Köken törende yaptığı konuşmada: “Bu sene heyecan biraz daha zirvede. 27 Noktada 13 bin çocuğumuz eğitim görecek. Bu gün burada öğrencilerimizle birlikte açılış yaptık. Öğrencilerimiz kadar velilerimiz de çok heyecanlı. Ağustos ayının ortalarına kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Bu sezon farklı olarak kaykay var, buz pistimiz var. Havuzlarımız daha aktif hale geldi. Okçuluk var. Branşlarımız seneye daha da zengin olacak” dedi.