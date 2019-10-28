Eyüpsultanlı genç atletler gururlandırdı

Eyüpspor atletizm takımı atletlerinden Tuğçe Özkan, kazandığı derecelerle Eyüpsultan'ı gururlandırdı.

19 Ekim'de Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonası'nda 4'üncü olan Tuğçe Özkan Milli Takıma seçildi. Özkan, 8 Aralık'ta Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi Marmara Bölgesi 2'nci Kademe Yarışmalarında mücadele eden Zeynep Sunay Yıldız, Yıldız Kızlar kategorisinde 1'incilik derecesi kazandı.

Türkiye finalinde koşmaya hak kazandılar

Aynı yarışta, Genç Kızlar kategorisinde yarışan Tuğçe Özkan 1'inci, Fadime Ayazma ise 4'üncü oldu. Ayrıca yarışmada, Genç Kızlar Takımı da 2'nci olarak 30 Kasım'da yapılacak Türkiye finalinde koşmaya hak kazandı. Dün yapılan 11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden atletlerden Tuğçe Özkan 1'inci, Fadime Ayazma ise 2'ncilik kazandı. Genç Kızlar Takımı ise 2'nci oldu.