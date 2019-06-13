Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle coştu

Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivali ve Sünnet Şöleni'ne Buray konseri damga vurdu. Eyüpsultanlı 505 çocuk erkekliğe ilk adımını atarken, Genç sanatçı sevilen şarkılarıyla alanı dolduran binlerce hayranına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali ve Sünnet Şöleni Eyüpsultan Meydanı'nda başladı. İlçe genelinde 4'üncü ve 8'inci sınıflarda ilk 3'e giren başarılı öğrencilere 9 adet bisiklet hediye edildi. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Mehter konseriyle başlayan şölende minikler için dualar edildi.

Gençlik Festivali ve Sünnet Şölenine Buray konseri damga vurdu

Eyüpsultan Belediyesinin ücretsiz olarak sünnet ettirdiği çocuklar için düzenlenen eğlence Boğaz gezisiyle devam etti. Boğaz turunda ailesiyle güzel vakit geçiren çocuklar, daha sonra ise Alibeyköy Stadında düzenlenen Buray konserine katıldı. Ünlü sanatçı Buray'ın sevilen şarkılarıyla alanı dolduran binlerce vatandaş doyasıya eğlendi.

“505 çocuk erkekliğe ilk adımı attı”

Şölende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “505 çocuğumuz şu anda sizlerin de aracılığıyla ilk adımlarını attılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gemi gezisiyle bunu devam ettireceğiz. Daha sonra da akşam Buray konseriyle Alibeyköy Stadyumu'nda bu işi hep beraber taçlandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Sünnet şölenine çocuklardan ve ailelerinden tam not

Sünnet törenlerinin beraber yapılmasının daha iyi olduğunu belirten baba Mustafa Yumurtacı, “Biz tek başına yaptırmak istedik. Çok korktu biraz çekiniyordu. Millet de tavsiye etti. Toplu şölen daha iyi oluyor. Hem çocuklar eğlenmiş oluyor hemde heyecanları kırılmış oluyor diye bizde böyle bir şeye başvurduk. Çokta memnunuz. Eyüpsultan'da dualarımızı ettik. Belediye başkanımız geldi. Beraber fotoğraf çektirdik. Şimdi boğaz turu yapıp akşam da konserle taçlandıracağız. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu hizmetlerin devamını dilerim” dedi.

Sünnet olan Yusuf Yumurtacı, “Beraber dua ettik. Çok korkuyordum artık korkmuyorum. İlk defa gemiye biniyorum. Çok heyecanlıyım. Babam, annem ve kuzenlerimle beraber geldik. Güzeldi” diye konuştu. Berk Atay, “Kendimi iyi hissediyorum. Şimdi gemiye gidiyoruz. Gemide yemek yiyeceğiz. Kuran-ı Kerim okuyacağız. Annemlerle ve kuzenlerimle birlikte geldik. Çok heyecanlıyım” ifadelerinde bulundu.