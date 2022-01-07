İhlas Haber Ajansı

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Eyüpsultanlı gençlerden bir başarı daha

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, U14 ve U16 Salon İl Birinciliği yarışmalarından madalya ile döndü.


Son olarak 5-6 Ocak 2022 tarihinde Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan U14 ve U16 Salon İl Birinciliği yarışmalarında mücadele eden Eyüpsultanlı sporcular, yine madalya ile döndü. Yarışmada U14 Kızlar kategorisinde Kardelen Aydın 200 metrede 1'inci, 60 metrede 2'nci, Ezel Ceren Güler bin metrede 4'üncü oldu, U14 Erkekler kategorisinde Ömer Taz bin metrede 2'nci oldu. U16 Kızlar kategorisinde Seren Şabanfakı 800 metrede 2'nci, U16 Erkekler kategorisinde Sefa Karakaya bin 500 metrede 1'inci, 800 metrede ise 4'üncü oldu. Başkan Deniz Köken, ilçenin gurur kaynağı olan genç genç sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

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