Eyüpsultan Belediyesi'nde Hukuk İşleri Danışmanı olarak görev yapan Nurhan Avcı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başladığının müjdesini verdi. 20 yıldır avukatlık yapan Avcı konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Eyüpsultan Belediyesi olarak Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bilinçli ve güçlü kadınların toplumu geliştireceğine inanıyoruz. Bu inançla kadınların hukuksal yönden de güçlenmelerini ve haklarının bilincinde olmalarını istiyoruz. Bir haksızlığa uğradığını düşünen kadınlarımıza yol gösteriyoruz. Hukuki tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunuyoruz.”