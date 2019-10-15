Eyüpsultanlı kadınlara Zeka Oyunları Atölyesi

Eyüpsultan'da kültür sanat sezonunun açılmasıyla birlikte kurslarda eğitimler başladı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi kadınların hem hafızalarını geliştiriyor hem de doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme alışkanlığı kazandırıyor. Kadınların vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirebildikleri akıl ve zeka oyunları kursu her hafta Salı günü Afife Hatun Kültür Evinde düzenleniyor.

“Büyük küçük herkese faydası olan oyunlar”

Günümüzde teknolojiye bağımlılığın artmasından dolayı aile içerisinde birlikte yapılan etkinliklerin azaldığını ifade eden Akıl ve Zeka Eğitmeni Banu Korkmaz, “Eyüpsultanlı bayanlara hizmet ediyoruz. Burada verdiğimiz kurs sayesinde hanımlar hem beyin jimnastiği yapma, hem de alzheimer hastalığını önleyici akıl ve zeka oyunlarını yapma şansı elde ediyor. Her anne bir okuldur. Aile bireylerini birbirine bağlayan, hoşça vakit geçirmeyi sağlayan akıl ve zeka oyunları aile içi iletişimi de güçlendiriyor. Anne ve babalar birlikte daha çok vakit geçirme şansı buluyor. Akıl ve zeka oyunları büyük küçük herkese faydası olan oyunlar. Ayrıca dikkati, planlamayı, hızı ve stratejiyi bize öğretiyor” dedi.

“Başkanımız Deniz Köken'e teşekkür ediyoruz”

Akıl ve zeka oyunları kursiyerlerinden Dürdane Çelik, ”Zihinsel eğitimimiz ve daha çok sosyalleşmemiz açısından böyle bir kursa geldim ve çok da mutluyum. Hem ellerimiz çalışıyor hem de zihnimiz. Biz kadınlara böyle bir fırsat sunduğu için Başkanımız Deniz Köken'e teşekkür ediyoruz” dedi. Birçok oyunu içinde barındıran kursta aynı zamanda Türk zeka ve strateji oyunu mangala da oynanıyor. Kursiyerler arasında yapılan mangala yarışmasında başarılı olan öğrenciler Mangala Türkiye Federasyonu'nun organize ettiği yarışmaya da katılıyor.