Eyüpsultanlı minikler İdlib sınırındaki çocukları unutmadı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü EDEB Birimi, Eyüpsultanlı çocuklarla bir araya gelerek, İdlib sınırındaki çocuklara destek olmak amacıyla “Uzay Çadırı” tasarladı. İdlib'teki çocuklar için düzenlenen etkinlikte, onları bu zor zamanlarında mutlu etmek ve destek olmak amacıyla çocukların yapmış olduğu birbirinden güzel uzay tasarımları ortaya çıktı. Geri dönüşümde kullanılmak üzere gazete ve pet şişelerle yapılan materyallerle gezegenler, uzay roketi, oksijen tüpü, yıldızlar yapıldı.

İdlib sınırına “Uzay Çadırı” kurulacak

İdlib sınırındaki çocuklara farklı bir dünya sunmak amacıyla yapılan tasarımlar kolilenerek sınıra ulaştırıldığında oradaki bir çadır sadece “Uzay Çadırı” olacak. Etkinliğe katılan Nur Efşan Ölçer, İdlib sınırındaki arkadaşları için yaptıkları bu özel tasarımlar için çok mutlu olduğunu belirterek, “Öncelikle böyle bir etkinlik düzenlememize imkan sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Sınırdaki arkadaşlarımıza, orada eğlenmeleri için uzay tasarımları yapıyoruz. Bu sayede hem sıkılmayacaklar hem de uzaya dair ne varsa yakından görebilecekler, o yüzen çok mutluyum” dedi.

“Uzay Çadırı” etkinliğine katılan öğrencilerden Tuana İkiz ise, “Onlara böyle bir etkinlik yaptığımız için çok seviniyorum. Bizim gibi rahat yaşamalarını istiyorum. Arkadaşlarımızı sevindireceğimiz için çok mutluyum. Savaşlar sona ersin, çocukların yüzü hep gülsün” diye konuştu.