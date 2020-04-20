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Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.


Eyüpsultanlı öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde geri kalmaması için online deneme sınavları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde online LGS ve TYT deneme sınavları yapılmıştı. Üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için 19 Nisan Pazar günü AYT (Alan Yeterlilik Testi) yapıldı. Deneme sınavı saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirildi.


Deneme sınavlarına Eyüpsultanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 166 sorunun sorulduğu 180 dakikalık AYT deneme sınavına 565 öğrenci katıldı. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava kadar Eyüpsultan Belediyesinin yapacağı online deneme sınavları 2 haftada bir devam edecek.

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