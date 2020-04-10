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Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavına girecek

Eyüpsultanlı öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde geri kalmaması için online deneme sınavları yapılacak.


Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim hizmeti veriyor. Bu hizmete bir yenisi daha eklendi. “Başarıyı Evden Yakala!” sloganıyla öğrenciler eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edecek.


Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları şu tarihlerde gerçekleşecek:


Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 11 Nisan Cumartesi günü, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 12 Nisan Pazar günü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Nisan Pazar günü.


Öğrenciler deneme sınavlarına saat 10.00-17.00 arası katılacak. Deneme sınavlarına sinav.eyupsultan.bel.tr adresinden erişebilecekler.

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