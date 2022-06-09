Eyüpsultanlı öğrencilerden örnek defile

Eyüpsultan Belediyesi'nin destekleriyle, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, suyun önemine ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen defile renkli görüntülere sahne oldu. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen defilede, öğrenciler tarafından çöp poşeti, kağıt, karton, plastik ve bez gibi malzemelerden hazırlanan birbirinden ilginç kıyafetler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Program sonunda Başkan Deniz Köken, Kaymakam İhsan Kara ile birlikte çocuklara hediye, öğretmenlere de çiçek vererek birlikte fotoğraf çektirdi. Okul içerisinde ise öğrenciler tarafından geri dönüştürülebilecek malzemelerden yapılmış eserlerden oluşan bir sergi açıldı.

“Geleceği kurtarmak için bu tür etkinlikleri ilkokullarda başlatmak lazım”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: “Mustafa Kemal İlkokulumuz bu işlerde hep ilkleri yapıyor, teşekkür ediyoruz. Velilerimizi, okulumuzu tebrik ediyoruz. Geleceği kurtarmak için bu tür etkinlikleri ilkokullarda başlatmak lazım. Bu çocukların bu duyarlılığı evlerine taşıması, evlerde velilere aktarılması, velilerden iş yerlerine taşınması gerekiyor. Böylelikle hem geri dönüşümü hem de çevreyi kirletmeden kullanma konusunda daha bilinçli oluruz. Bugün burada çocukların yaptığının aslında ders niteliğinde olduğunu biliyorum. Burada suyun önemini, geri dönüşümün nasıl olduğunu göreceğiz. Suyu da diğer kullandığımız enstrümanları da tekrar geri dönüştürülebilecek şekilde kullanmak bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli miras olacaktır. Kullandığımız dünya bizim malımız değil. Biz birilerinden aldık bizden sonrakilere devredeceğiz. Arkamızdan güzel şeyler söylenmesini istiyorsak çevreyi çocuklara doğru öğretmemiz, onlara daha iyi çevre bırakmamız lazım” dedi.

Kaymakamı İhsan Kara ise konuşmasında şunları söyledi: “Biz suyun önemini bilen, suyun idareli kullanılması bilincine sahip bir kültürden geliyoruz. Bunu yeni nesillere aktarma hususunda bir görevimiz olduğunu zannediyorum. Diğer taraftan geri dönüşüm büyük bir sektör oldu. Geri dönüşümü de ciddiyetle ele almak gerekiyor.”