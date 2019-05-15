Eyüpsultanlı özel çocuklar bir günlüğüne “Mehmetçik” olacak

Eyüpsultan Engelliler Eğitim Merkezi'nde (ESER) eğitim gören Down Sendromlu, otistik ve mental öğrencilerin hayalleri gerçek oldu. Vatani görevlerini gerçekleştirip Mehmetçik olmak isteyen özel çocuklar bir günlük temsili askerlik yapacak.

Eyüpsultan Engelliler Eğitim Merkezi'nde (ESER) eğitim gören 9 engelli genç, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen özel törenle askere uğurlandı. Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatani görevini yapmak için askere gidecek engelli öğrencilere kınalarını yaktı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edilirken, engelli gençlerin aileleri duygusal anlar yaşadı.

“Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum”

Törenin ardından konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüp'te yaşayan kardeşleriniz gidecekler ama aynı zamanda Hasdal Kışlası da bizim topraklarımızda olduğu için Avrupa yakasındaki bütün engelli kardeşlerimiz burada olacaklar. Bu güzel bir etkinlik. Bu naif düşüncesinden dolayı da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Biraz önce anneler babaların nasıl sevindiklerini, ağladıklarını gördünüz. Bu işten haz duyarak engelli çocuğunu 1 gün de olsa asker yapmak için sıraya giren insanları görünce duygulanmamak, bundan gurur duymamak mümkün değil. Ben teşekkür ediyorum ailelere bu hassasiyetleri için. Bundan sonra da daha güzel etkinliklerle bu işi devam ettireceğiz” dedi.

“Askere gideceğim için çok güzel hissediyorum”

Temsili asker olacak öğrencilerden Berkan Aktar ise, “Askere gideceğim için çok güzel hissediyorum. 21 yaşındayım ilk defa gidiyorum. Bazen merak ediyorum. Yarın göreceğiz bakalım” diye konuştu.