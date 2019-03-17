Eyüpsultanlı şampiyonlar ödüllendirildi

Programa katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençlerin mutlaka spora ya da musikiye yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde "Eyüpsultanlı şampiyonlar buluşuyor" programı düzenlendi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de katıldı. Yüzme, boks, halter, fitness gibi spor dallarında Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan sporcular davette hazır bulundu. Farklı branşlarda boy gösteren Eyüpsultanlı şampiyonlara Belediye Başkan Adayı Deniz Köken tarafından ödülleri verildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Programda şampiyon Engelli yüzücüler Hatice Nane, Gündem İntepe, şampiyon Milli karateci Uğur Aktaş, şampiyon Boksör Ümit Tepeli, şampiyon boksör Mehmet Ali Aktürk, İstanbul şampiyonu boksör Mehmet Gül, İstanbul şampiyonu boksör Merve Nur Kemeç, atletler Zeynep Sunay Yıldız, Tuğçe Özkan, Meryem Kemeç, Fadime Ayazma, Elif Fatma Buğran, Motokros şampiyonu 6 yaşındaki Efe Okur, Engelliler Türkiye Halter Şampiyonu Emre Kocaman, Karate şampiyonu Mehmet Usda, Fatih Kaan Akgün, tekvando şampiyonu Onur Meşe ve milli karateci dünya şampiyonu Serap Özçelik Arapoglu'na hediye saat verildi.

"Gençler mutlaka spora ya da musikiye yönlendirilmeli"

Programa katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençlerle ilgili sorunlar olduğunu, bunları el birliğiyle düzelteceklerini belirterek, "Bir çocuk lisans çıkarsın bir dalda. Başka bir iş yapabilir ama mutlaka lise döneminde lisanslı bir spor yapması, yapamıyorsa yeteneği yoksa musiki enstrümanı çalabiliyor olmalıdır. Ondan sonra bir meslek sahibi olabilir. 11, 12 yıllık eğitim döneminde bir şey vermemiz lazım. Bu ileride başka işler getirecektir" dedi.

"Eyüp'ten çıkmış gençlerin adlarını duyurmasını istiyorum"

Köken, herkesin birbirine destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'yi dışarıda da temsil eden Eyüp lisesinden, Eyüp'teki okullardan mezun olmuş gençlerin Türkiye ve dünyada adlarını duyurmasını canı gönülden istiyorum. Bununla ilgili çok ciddi çalışma yapacağız önümüzdeki süreçte" diye konuştu.