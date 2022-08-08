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Eyüpsultanlı sporcu Yunus Dursun Milli takım kampına katıldı

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Dursun, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi’nde Türkiye 2.

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Dursun, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi'nde Türkiye 2.'si olarak Milli takım kampına katıldı.


Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldıkları her müsabakada birbiri ardına başarıya imza atıyor. Son olarak, Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı, 03 Ağustos 2022 - 07 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Okçular Vakfı Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katıldı.


Şampiyonada Yunus Dursun ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi'nde Türkiye 2.'si oldu. Genç sporcu bu başarısının ardından Milli takım kampına katıldı.

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