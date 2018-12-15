Eyüpsultanlılar, ESER'le engelleri aşıyor

ESER, Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için çalışmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 1 Ocak 2015 tarihinde kurulan ESER, eğitim, üretim ve istihdam faaliyetlerini bir arada sürdürüyor. Sosyal politikalarda yeni bir uygulama olan ESER, zihinsel ve fiziksel engelliler için, “özel yaşam alanı” oluşturan çalışmalar yapıyor.

Altın karınca belediyecilik üçüncüsü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde kurulan ve Marmara Belediyeler Birliğinin Altın Karınca Belediyecilik Yarışmasında, toplum düzeni ve sosyal hizmetler kategorisinde üçüncü olan ESER, engelli bireylere yönelik pek çok eğitim de düzenliyor. ESER'e toplamda 187 kayıtlı öğrenci bulunuyor.

Engelli bireyler için sosyal faaliyetler düzenliyor

ESER, engelli bireyleri iyileştirmek için onların el becerilerini geliştirmeye ve sosyal hayata adapte olmalarına yönelik pek çok çalışma yapıyor. Engelli bireyler ve aileleri için gezi, kermes ve sergiler düzenleyen ESER, farkındalık oluşturabilmek amacıyla medya kanallarında programlar gerçekleştiriyor.

Aylık işaret dili kursları

Toplumda işitme engelli bireylerin iletişim problemini en aza indirebilmek için aylık işaret dili kursları düzenleyen ESER aynı zamanda, yüzde 99 konuşma garantili kekemelik tedavisi de sağlıyor.

ESER, engellilerin istihdamına yönelik sertifikalı mesleki eğitim kursları açarak engelli bireylere iş imkanı sağlıyor. Ayrıca, Eyüpsultan ve çevre ilçelerdeki engelli okullarıyla da ortak atölye çalışmaları yapıyor.

Engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için açılan eğitim ve kurslar; Sertifikalı Yönetici Asistanlığı, Sertifikalı Bilgisayar Destekli Muhasebe, Sertifikalı Profesyonel Fotoğrafçılık, Sertifikalı Çağrı Merkezi Personeli Yetiştirme Kursu, Diksiyon, Hızlı Klavye, Mis Sabun, Bendir, Kudüm, Ney, Seramik, Ahşap Boyama, Ebru, Tespih Süsleme, Kuranı Kerim Kursu ve Takı Tasarım Kursu.

Eyüpsultan ve çevresinde ikamet eden 15 yaşını doldurmuş en az yüzde 40 engelli raporuna sahip her birey, ESER'in atölye çalışmaları ve mesleki kurslarından faydalanabiliyor. Ayrıca, öğle yemeği ve ulaşım için servis hizmeti de veriliyor.