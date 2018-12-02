Eyüpsultanlılar geri dönüşüme katkı sağlıyor

Geri dönüşümde farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya ile Eyüpsultan ilçesinde kirliliği minimuma indirmek için lisanslı firmalar vasıtasıyla bitkisel atık yağlar konut ve iş yerlerinden toplanıyor.

Evsel atıktan kaynaklanan su kirliliğinin yüzde 25 oranının kaynağını, kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar oluştururken, lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmektedir.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geri kazanım-dönüşüm çalışmalarında da önemli başarılara imza atıyor.

“Çevreni Koru Hediyeni Al” kampanyası kapsamında biriktirilen bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılırken aynı zamanda “geri dönüşüm” konusunda farkındalık, bilinçlenme ve hassasiyet oluşuyor.

Düğmeciler Mahallesi sakini Ayşe Söğüt, Eyüpsultan Belediyesinin bu uygulamasından çok memnun olduğunu dile getirirken, şu ifadelere yer verdi:

"Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasından çok memnunuz. Bu konuda çocuklarımız da bilinçleniyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ilçemize katkıda bulunma imkanı bize sunduğu için çok teşekkür ederim."

Atık yağların doğaya ve insan sağlığına verdiği zararın önüne geçmek için başlatılan kampanya, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Her çarşamba evlerden toplanıyor

“Çevreni Koru Hediyeni Al” kampanyası kapsamında biriktirilen bitkisel atık yağlar vatandaşların talebi doğrultusunda her Çarşamba günü evlerinden alınıyor.

Aylık ortalama 8 ton atık yağın toplandığı kampanya 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.