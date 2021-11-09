Eyüpsultanlılar için ücretsiz sinema keyfi başladı

Etkinliğe, ailesi ile birlikte hafta sonunu sinemada değerlendirmek, ailecek keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm Eyüpsultanlılar davetli.

Sinema Günleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını yaptırdıktan sonra seans saatinden en az 30 dakika önce sinema gösterimi yapılan salonda bulunulması gerekiyor. Çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan etkinlikte kontenjanlar salona göre farklılık göstermekte. 27 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek etkinlikte kayıtlar her hafta Çarşamba günleri alınacak. Kayıt olan vatandaşların isim listesi salon girişindeki görevli personelde bulunacağından dolayı kimlik göstermeleri yeterli olacak.