Eyüpsultanlılara evde yaşlı ve hasta bakımı eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra, Yeniyüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Serap Baş ve Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal da katıldı. Hemşire İpek Elataş İlhan ve diyetisyen Aysel Erdem tarafından verilen eğitimin birinci kısmında engelli, yaşlı ve hasta bireylerde; hafıza sorunları, giyinme ve vücut ısısını korumada dikkat edilecek hususlar, hijyen ve bakım, boşaltım, beslenme, uyku ve dinlenme, hareket-aktivite, kazalardan korunma ve vücut mekaniklerini doğru kullanma gibi konu başlıklarına değinildi.

“Çocuklara iyi bakacağız, yaşlılara da iyi bakacağı”

Etkinlikte yaptığı konuşmada yaşlıların daha huzurlu yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Deniz Köken şunları söyledi: “Biraz önce Adalet Bakanlığı'yla ortak yürüttüğümüz madde bağımlılığı ile mücadele ve takip merkezinin protokolünü yaptık, temellerini de atacağız. Sonra Alzheimer Merkezi ve günübirlik yaşlı bakım merkezi açacağız inşallah. Hocama da teşekkür ediyorum buraya katkı sağladıkları için.” İleriki aşamalarda çocuk bakımı ile ilgili dersler de vermeleri gerektiğini ifade eden Köken konuşmasına şöyle devam etti: “Çünkü o da ayrı bir sorun. Arkadan gelen nesli de iyi ağırlamamız lazım. Çocuklara iyi bakacağız, yaşlılara da iyi bakacağız. Biz iyi bakmazsak bize de iyi bakmazlar. Yaşlılara da değil önce kendimize bir iyilik yapıyoruz.”

"Bence belediyelerin bu konuda çok büyük önemi var"

Başhekim Serap Baş ise, “Eyüpsultan Belediyesi'nin çok uzun zamandır güzel çalışmaları olduğunu biliyorduk ama onlarla işbirliği içerisinde yaşlı, hasta bakımı ile ilgili bir proje başlatalım dedik. Evet, çok hızlı ilerliyoruz, ülkemizde ve dünyada çok fazla değişiklik var. Ama bizim bakış açımız değerlerimizi koruyarak yeniliklere adapte olmak olmalı. Ben Türk toplumunun değerlerine son derece bağlı olduğunu, yaşlısına, hastasına engellisine sahip çıktığını biliyorum. Bizim gibi profesyonel olarak hasta bakan kuruluşların da bu konuda toplumu bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence belediyelerin bu konuda çok büyük önemi var. Biz de dilimiz döndüğünce sizi bilinçlendirmeye çalışacağız. Umarım faydası olur, bakış açınızı değiştirir ve sizin gelişiminize bir katkı sağlarız” dedi.

“Başta burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum”

Etkinliğin çok bilinçlendirici olduğunu ifade eden katılımcılardan Kudret Cücük düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Etkinlik çok güzel, aslında biliyoruz ama unutuyoruz burada hatırlatıyorlar. Benim de engelli bir oğlum var. Burada aldığım eğitimin bana çok katkısı oldu. Evde olsam burada öğrendiklerimi öğrenemeyecektim. Allah razı olsun sebep olanlardan. Böyle şeylerin daha sık olması lazım ve bütün herkesin katılması lazım.” Katılımcılardan Şadiye Yeşil ise, “Başta burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle şeylerin daha çok olmasını istiyorum. Benim de özel bir oğlum var bakmak zor oluyor evet ama ben mutluyum ona bakmaktan. Bu eğitim için de çok memnun oldum, bugün iyi ki gelmişim dedim. Daha önce böyle bir eğitim almamıştım. Bunun devamının gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin de engelli bir oğlu olduğunu söyleyen Dudu Karaman ise düşüncelerini şöyle ifade etti: “Böyle bir eğitime çok önceden katılmıştım ama hatırlamıyordum. Bu eğitimlerin devam etmesini isteriz. Keşke daha sık ve düzenli olarak haftalık ya da aylık olsa çok memnun oluruz. Başkalarının gelmesi için de güzel olur.” Toplamda 80 kişinin kayıt yaptırdığı eğitim programının sonunda katılımcılara öğle yemeği, çay ve kurabiye ikram edildi.