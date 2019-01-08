Eyüp'te hastanenin arkasındaki istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü alan ise havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimse olmadığı belirlendi. Hastalar, tedbir olarak hastaneden tahliye edildi. Öte yandan duvarın çöktüğü alan havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde çöken duvar gözler önüne serilirken alanda itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaların devam ettiği görüldü.